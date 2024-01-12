Писателя Бориса Акунина* и журналиста Александра Минкина** признали иноагентами

В пятницу, 12 января, Минюст РФ обновил реестр иностранных агентов. В него добавили писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили*), журналиста Александра Минкина**, издание «Холод»**, блогера Андрея Кургина** и экс-мундепа из Марий Эл Антона Соколова**. Об этом стало известно из сообщения ведомства.

Минюст опубликовал причины признания иностранными агентами.



Писатель Акунин (Чхартишвили*) выступал против спецоперации, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ и ВС РФ. Принимал участие в сборах средств для ВСУ. Участвовал в создании и распространении материалов иноагентов для неограниченного круга лиц. Проживает за пределами России.

