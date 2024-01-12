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    Писателя Бориса Акунина* и журналиста Александра Минкина** признали иноагентами

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    В пятницу, 12 января, Минюст РФ обновил реестр иностранных агентов. В него добавили писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили*), журналиста Александра Минкина**, издание «Холод»**, блогера Андрея Кургина** и экс-мундепа из Марий Эл Антона Соколова**. Об этом стало известно из сообщения ведомства.

    Минюст опубликовал причины признания иностранными агентами.

    Писатель Акунин (Чхартишвили*) выступал против спецоперации, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ и ВС РФ. Принимал участие в сборах средств для ВСУ. Участвовал в создании и распространении материалов иноагентов для неограниченного круга лиц. Проживает за пределами России.

    Журналист Минкин** участвовал как респондент на информационных площадках иноагентов и иностранных СМИ, распространял недостоверную информацию о решениях власти РФ и проводимой политике. Выступал против спецоперации на Украине.

    Подробнее ознакомиться с обоснованиями можно на сайте ведомства.

    *Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, признан иностранным агентом.

    **Внесены в реестр иностранных агентов.

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    Иноагенты
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