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    В школе на севере Петербурга украли 21 ноутбук. Охранник тоже исчез

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    18 комментариев

    Кабинет информатики опустел в одной из школ Калининского района Петербурга. Ущерб — больше миллиона рублей.

    Как стало известно «Фонтанке», пропажу утром 12 января обнаружила заведующая хозяйством школы. Она сообщила руководству, что из кабинета информатики пропал 21 ноутбук. Известно, что в конце предыдущего рабочего дня все компьютеры были на месте.

    След руководство школы предлагает искать по местам жительства охранника. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он уезжает от школы около часа ночи с несколькими сумками. На рабочее место после этого он не вернулся.

    Каждый ноутбук марки Raybook Sil516 стоит больше 60 тысяч рублей. Закуплены они были в ноябре 2021 года. Школа оценивает ущерб в 1,2 миллиона рублей.

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    Комментарии 18

    Гость12 Янв 2024 в 21:31
    Бородач исполнил)
    +0−0
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