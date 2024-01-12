В школе на севере Петербурга украли 21 ноутбук. Охранник тоже исчез

Кабинет информатики опустел в одной из школ Калининского района Петербурга. Ущерб — больше миллиона рублей.



Как стало известно «Фонтанке», пропажу утром 12 января обнаружила заведующая хозяйством школы. Она сообщила руководству, что из кабинета информатики пропал 21 ноутбук. Известно, что в конце предыдущего рабочего дня все компьютеры были на месте.

След руководство школы предлагает искать по местам жительства охранника. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он уезжает от школы около часа ночи с несколькими сумками. На рабочее место после этого он не вернулся.