После того, как мальчика чуть не задушило подъёмником на горнолыжном курорте в Миассе, возбуждено дело

Шестилетний мальчик получил серьезные травмы на подъёмнике горнолыжного курорта «Солнечная долина» Челябинской области. Его шарф намотало на барабан.
Как сообщает портал 74.RU, уголовное дело возбуждено 12 января по статье об оказании небезопасных услуг. Поводом послужило ЧП с ребенком. Он поднимался на ленточном подъёмнике, в конце упал, и его шарф попал в барабан. Ребенка придушило так сильно, что он какое-то время не дышал. Сотрудники курорта срочно отнесли его в медчасть и вызвали скорую помощь.
В настоящее время мальчик лежит в реанимационном отделении.