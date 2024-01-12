    Сейчас

    -13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -13˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -16

    0 м/с, штиль

    761мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd88.13eur96.75

    После того, как мальчика чуть не задушило подъёмником на горнолыжном курорте в Миассе, возбуждено дело

    1758
    10 комментариев

    Шестилетний мальчик получил серьезные травмы на подъёмнике горнолыжного курорта «Солнечная долина» Челябинской области. Его шарф намотало на барабан.

    Как сообщает портал 74.RU, уголовное дело возбуждено 12 января по статье об оказании небезопасных услуг. Поводом послужило ЧП с ребенком. Он поднимался на ленточном подъёмнике, в конце упал, и его шарф попал в барабан. Ребенка придушило так сильно, что он какое-то время не дышал. Сотрудники курорта срочно отнесли его в медчасть и вызвали скорую помощь.

    В настоящее время мальчик лежит в реанимационном отделении.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close