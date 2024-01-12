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    Первый в 2024 году зарубежный банк закрыл свое представительство в России

    2010
    24 комментария

    Швейцарский банк Cramer закрыл свое представительство в России. Об этом стало известно в пятницу, 12 января, из реестра ЦБ РФ.

    Регулятор исключил «Банк Крамер & Сие СА» из перечня аккредитованных представителей иностранных кредитных организаций в России.

    Как отмечает РБК, представительство банка открылось в Москве в 2018 году. Срок аккредитации представительства Cramer истекал в феврале 2024 года.

    Швейцарский банк Cramer — один из старейших в Европе. Он появился в начале 18-го века. Штаб-квартира находится в Женеве. Финансовая организация специализируется на управлении крупными активами.

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    Комментарии 24

    Гость12 Янв 2024 в 19:23
    это зрада?чи пэрэмога?
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