В Москве нашли тело женщины в строительном мешке. Перед смертью она была на свидании с мужчиной с сайта знакомств

Женщину с признаками насильственной смерти обнаружили в московском районе Восточное Измайлово. Тело было упаковано в строительный мешок, который нашли у дома 16 на Парковой улице, сообщает 12 января Следственный комитет столицы.



Перед смертью она отправилась на свидание с мужчиной, с которым познакомилась на сайте знакомств, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. По предварительной информации, 9 января она отправилась с новым знакомым на свидание. В течение некоторого времени женщина поддерживала связь с дочерью в мессенджере и рассказала, что они с новым знакомым зашли в магазин, где купили алкоголь и продукты. Затем она отправила геолокацию и рассказала, что они находятся в подвале на свидании. После этого на связь женщина больше не выходила, а дочь обратилась в правоохранительные органы.

