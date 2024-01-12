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    В Москве нашли тело женщины в строительном мешке. Перед смертью она была на свидании с мужчиной с сайта знакомств

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    Женщину с признаками насильственной смерти обнаружили в московском районе Восточное Измайлово. Тело было упаковано в строительный мешок, который нашли у дома 16 на Парковой улице, сообщает 12 января Следственный комитет столицы.

    Перед смертью она отправилась на свидание с мужчиной, с которым познакомилась на сайте знакомств, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. По предварительной информации, 9 января она отправилась с новым знакомым на свидание. В течение некоторого времени женщина поддерживала связь с дочерью в мессенджере и рассказала, что они с новым знакомым зашли в магазин, где купили алкоголь и продукты. Затем она отправила геолокацию и рассказала, что они находятся в подвале на свидании. После этого на связь женщина больше не выходила, а дочь обратилась в правоохранительные органы.

    Возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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