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    Неадекватный водитель Audi два часа не выпускал мусоровоз в Колпино

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    Вывозу мусора в Колпинском районе Петербурга помешал припаркованный автомобиль. Ситуация, казалось бы, привычная, однако на этот раз четырехколесное препятствие не давало не подъехать к мусорке, а уехать от нее.

    «Фонтанка.ру»

    Инцидент произошел вечером 11 января возле дома 8, корпус 1, по улице Машиностроителей в Колпино, стало известно «Фонтанке» 12 января. Водитель легкового автомобиля Audi заблокировал выезд мусоровозу. По поведению водителя сотрудники компании-оператора предположили, что он пребывает в измененном состоянии сознания, и вызвали на место ГИБДД.

    Приехавшие на вызов дорожные инспекторы отогнали препятствие. Тем не менее простой в работе мусоровоза составил два часа.

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