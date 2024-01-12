Неадекватный водитель Audi два часа не выпускал мусоровоз в Колпино

Вывозу мусора в Колпинском районе Петербурга помешал припаркованный автомобиль. Ситуация, казалось бы, привычная, однако на этот раз четырехколесное препятствие не давало не подъехать к мусорке, а уехать от нее.
«Фонтанка.ру»
Инцидент произошел вечером 11 января возле дома 8, корпус 1, по улице Машиностроителей в Колпино, стало известно «Фонтанке» 12 января. Водитель легкового автомобиля Audi заблокировал выезд мусоровозу. По поведению водителя сотрудники компании-оператора предположили, что он пребывает в измененном состоянии сознания, и вызвали на место ГИБДД.
Приехавшие на вызов дорожные инспекторы отогнали препятствие. Тем не менее простой в работе мусоровоза составил два часа.