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    На Кубани во время ссоры подросток застрелил свою опекуншу и скрылся на автомобиле семьи

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    Женщина погибла от двух огнестрельных ранений в станице Еремизино-Борисовская Тихорецкого района Краснодарского края. По подозрению в убийстве задержан подросток, которого она опекала. Подробности сообщает Следственный комитет региона 12 января.

    Фото: Следственный комитет Краснодарского края
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    По предварительной информации, 10 января между 54-летней опекуншей и ее 14-летним подопечным произошел конфликт. В этот момент они находились на летней кухне частного дома. Утверждается, что во время ссоры подросток схватил ружье и дважды выстрелил в женщину, отчего она скончалась на месте.

    Причиной скандала стало то, что парню якобы «не давали прохода и много от него требовали», уточнили порталу 93.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

    После юноша вместе с ружьем скрылся на автомобиле мужа опекуна. Проехав километр, он бросил машину и оружие в лесу. Вскоре его задержали оперативники.

    Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УКРФ). В ходе допроса подросток признал вину. Следствие намерено ходатайствовать об аресте.

    Фото: Следственный комитет Краснодарского края

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