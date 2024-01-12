На Кубани во время ссоры подросток застрелил свою опекуншу и скрылся на автомобиле семьи

Женщина погибла от двух огнестрельных ранений в станице Еремизино-Борисовская Тихорецкого района Краснодарского края. По подозрению в убийстве задержан подросток, которого она опекала. Подробности сообщает Следственный комитет региона 12 января.

По предварительной информации, 10 января между 54-летней опекуншей и ее 14-летним подопечным произошел конфликт. В этот момент они находились на летней кухне частного дома. Утверждается, что во время ссоры подросток схватил ружье и дважды выстрелил в женщину, отчего она скончалась на месте.

Причиной скандала стало то, что парню якобы «не давали прохода и много от него требовали», уточнили порталу 93.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.



После юноша вместе с ружьем скрылся на автомобиле мужа опекуна. Проехав километр, он бросил машину и оружие в лесу. Вскоре его задержали оперативники.

