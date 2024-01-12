Лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова арестовали по делу об оправдании терроризма. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента из Басманного суда. Его арестовали до 15 февраля 2024 года.
телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции
Удальцов успел рассказать, что его обвиняют в размещении постов «в поддержку ребят из Уфы» — участников «марксистского кружка». Само заседание прошло в закрытом режимее. «Размещал публикации, поддерживающие действия лиц, обвиняемых в осуществлении террористической деятельности», — говорится в сообщении пресс-службы судов Москвы.
Удальцову предъявили обвинение в оправдании терроризма в сети. Уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет. Он заявил, что вину не признает. В 2014 году политика приговорили к 4,5 годам заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года.