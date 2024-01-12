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    В прокат выходит триллер о выживании в Антарктиде по мотивам реальных событий

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    1 комментарий
    Фото: кадр из фильма
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    18 января в кино состоится премьера картины «Остров изгоев». По сюжету муж и жена отправляются в путешествие своей мечты к берегам Антарктиды на яхте. Но в результате кораблекрушения они оказываются на необитаемом острове, где им приходится бороться за выживание изо всех сил: искать пропитание и путь к спасению. Полагаться они могут лишь друг на друга и свою волю к жизни.

    В основу фильма легли мемуары выдающейся путешественницы, мореплавательницы и писательницы Изабель Отисье. Режиссером и сценаристом выступил Тома Бидеген, ранее выигрывавший «Сезары» за сценарии фильмов «Пророк» и «Ржавчина и кость». Главные роли исполнили номинанты на «Сезар» Жиль Леллуш («Влюбись в меня, если осмелишься») и Мелани Тьерри («Теорема Зеро»).

    18+

    Фото: кадр из фильма

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    Антарктида
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