    Сейчас

    -13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -13˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -16

    1 м/с, сев

    760мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd88.78eur97.54

    В кино покажут черную комедию «Танцуй, Селедка!» с Сашей Бортич в главной роли

    693
    2 комментария
    Фото: vlgfilm.ru
    ПоделитьсяПоделиться

    18 января на экранах — дебютная комедия Александры Лупашко «Танцуй, Селедка!». Главную роль исполняет Александра Бортич («Холоп», «Фишер»). Здесь она — твердая и самостоятельная героиня по имени Жанна, переехавшая в Москву из провинциального городка. Когда она узнает, что ее ушедший из семьи отец (Павел Майков, «Нулевой пациент») скончался, Жанне приходится взять на себя похоронные хлопоты. Однако, перевозя тело, девушка внезапно сталкивается с батиным привидением. Теперь мертвый отец, прежде чем отбыть в лучший мир, хочет провести последний день вместе с дочкой, которую он зовет «Селедкой»: это необычный, но шанс исправить отношения между близкими.

    Фото: vlgfilm.ru
    ПоделитьсяПоделиться

    В фильме кроме Бортич и Майкова сыграли Илья Антоненко, Наталья Павленкова, Ольга Лапшина и Анна Михалкова. Продюсером выступил Сергей Сельянов («Аритмия», «Брат»).

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: vlgfilm.ru
    Фото: vlgfilm.ru

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close