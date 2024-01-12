В кино покажут черную комедию «Танцуй, Селедка!» с Сашей Бортич в главной роли

18 января на экранах — дебютная комедия Александры Лупашко «Танцуй, Селедка!». Главную роль исполняет Александра Бортич («Холоп», «Фишер»). Здесь она — твердая и самостоятельная героиня по имени Жанна, переехавшая в Москву из провинциального городка. Когда она узнает, что ее ушедший из семьи отец (Павел Майков, «Нулевой пациент») скончался, Жанне приходится взять на себя похоронные хлопоты. Однако, перевозя тело, девушка внезапно сталкивается с батиным привидением. Теперь мертвый отец, прежде чем отбыть в лучший мир, хочет провести последний день вместе с дочкой, которую он зовет «Селедкой»: это необычный, но шанс исправить отношения между близкими.
В фильме кроме Бортич и Майкова сыграли Илья Антоненко, Наталья Павленкова, Ольга Лапшина и Анна Михалкова. Продюсером выступил Сергей Сельянов («Аритмия», «Брат»).
18+
Матвей Пирогов