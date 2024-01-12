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    На экранах — приключенческий семейный фильм с Хелен Миррен и Джиллиан Андерсон

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    18 января в прокат выходит приключенческий фильм «Белая птица. Новое чудо». Это спин-офф фильма «Чудо» с Джулией Робертс и Оуэном Уилсоном, вышедшего в 2017 году.

    Фото: кадр из фильма
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    В новой картине главный герой — антагонист из прошлого фильма, Джулиан Олбанс. Из-за травли своего одноклассника он исключен из школы, поступает в другую и пытается адаптироваться к новой жизни. В это время его навещает бабушка, которую играет Хелен Миррен. Она рассказывает о своей юности, которая пришлась на Вторую мировую войну. Живя в оккупированной Франции, она, будучи еврейкой, подвергалась нападкам и опасности попасть в концлагерь. Но ей удается спастись и даже найти первую любовь. Одну из героинь в рассказе бабушки играет Джиллиан Андерсон.

    Режиссером картины выступил Марк Фостер («Кристофер Робин»). За основу сюжета был взят одноименный графический роман Ракель Паласио.

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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