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    Пушистый сотрудник петербургского комитета предложил работу уволенному Сергею из Зеленоградска

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    Кот Франц, который работает советником в комитете охраны памятников Петербурга, предложил работу коту Сергею, уволенному из магазина Зеленоградска. Это произошло из-за жалобы жителя в Роспотребнадзор. Пост с приглашением 12 января опубликовали в Telegram-канале советника.

    «Серега, давай к нам! Хороших сотрудников мы ценим, а клеветников в КГИОП не слушают», — говорится в сообщении.

    Сергей проработал в одном из магазинов Зеленоградска более трех лет, пишет издание «Клопс». В прошлом году он даже получал звание «Сотрудник года».

    Однако из-за жалобы жителя в Роспотребнадзор кота пришлось забрать заведующей торговой точки. Жители города создали петицию, чтобы Сергею вернули работу. Предложение коллег из петербургского КГИОП кот пока не принял.

    Добавим, что у КГИОП был другой пушистый советник — кот Моисей. Однако он ушел работать на удаленку, и теперь на рабочем месте его замещает кот Франц.

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