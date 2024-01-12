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    От 11 до 101 тысячи рублей. Доходы беднейшей категории россиян в 9 раз ниже, чем у самой обеспеченной

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    Самые бедные россияне — 10% населения — в 2022 году имели среднемесячный доход в расчете на одного члена домохозяйства в размере 11,1 тысячи рублей. А самые обеспеченные (тоже 10%) — в среднем 101,2 тысячи рублей. Их доходы отличаются в 9,1 раза, при том что в 2021 году разница была выше (10,3 раза). Как сообщает 12 января РБК, таковы данные «Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах» Росстата, подведенные в конце декабря 2023 года.

    На 10% самых состоятельных россиян в 2022 году приходилось 26,7% всего объема денежных доходов в стране, а на 10% беднейших — 2,9% (в 2021 году — 27,1 и 2,6% соответственно). Основной источник доходов для всех — трудовая деятельность (и зарплата, и доход от предпринимательской деятельности). У богатейших на него приходился 91% доходов, у беднейших — 56,9%.

    40% доходов беднейших россиян — это социальные выплаты (около 17 тысяч рублей в месяц), в том числе 22% — пособия и компенсации, 18% — пенсии. Основную часть суммы пособий формируют выплаты на детей. У 10% богатейших домохозяйств социальные выплаты занимали только 6,6% доходов (11,8 тысячи рублей в месяц), причем основная их часть приходилась на пенсии — 5,3% (9,5 тысячи рублей).

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