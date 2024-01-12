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    Скончался куратор, президент Института проблем современного искусства Иосиф Бакштейн

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    Известный искусствовед Иосиф Бакштейн, чье имя присвоено Институту современного искусства в Москве, скончался после продолжительной болезни в Лондоне в возрасте 78 лет. Об этом сообщается на странице Московской биеннале современного искусства 12 января.

    «Сегодня только в официальной биографии Иосифа Бакштейна сохранилась запись о его фундаментальном образовании в сфере тяжёлого машиностроения, — сказано в некрологе. — Во всём мире знают его как куратора и искусствоведа: Иосиф Бакштейн был одним из тех, кто превратили первые десять лет XXI века Москвы в фейрверк мирового современного искусства».

    Бакштейн был куратором многочисленных крупных выставочных проектов в России — от выставок Клуба авангардистов в 1980-е и 1990-е, московских концептуалистов в Бутырской тюрьме в 1992-м и «новых тенденций в некрореализме» Евгения Юфита в 1994-м до Art Hamburg, «Русского акционизма» в Нью-Йорке, российской экспозиции на Европейской биеннале современного искусства MANIFRSTA 4 и на Венецианской биеннале, а также комиссаром Московских биеннале современного искусства.

    На его счету — десятки публикаций о современной художественной культуре, одной из главных проблем которой он считал отсутствие музея современного искусства мирового уровня. Именно это его подталкивало проводить в стране выставки и фестивали, где зрители могли бы хотя бы временно смотреть лучшие образцы.

    Иосиф Бакштейн был ведущим научным сотрудником Российского института культурологии, замгендиретора РОСИЗО, входил в попечительский совет фонда «V-A-C». Входил в топ самых влиятельных лиц в российском искусстве по версии художественных СМИ.

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