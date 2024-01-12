Скончался куратор, президент Института проблем современного искусства Иосиф Бакштейн

Известный искусствовед Иосиф Бакштейн, чье имя присвоено Институту современного искусства в Москве, скончался после продолжительной болезни в Лондоне в возрасте 78 лет. Об этом сообщается на странице Московской биеннале современного искусства 12 января.



«Сегодня только в официальной биографии Иосифа Бакштейна сохранилась запись о его фундаментальном образовании в сфере тяжёлого машиностроения, — сказано в некрологе. — Во всём мире знают его как куратора и искусствоведа: Иосиф Бакштейн был одним из тех, кто превратили первые десять лет XXI века Москвы в фейрверк мирового современного искусства».

