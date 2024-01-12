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    На Московском проспекте собралась пробка из трамваев и скорой, но это не то, что вы думаете

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    9 комментариев

    читатель «Фонтанки»

    Необычное происшествие на полчаса задержало трамваи в Московском районе Петербурга утром 12 января. В пробке застряли почти десяток составов.

    О «какой-то аварии с трамваем» на Московском проспекте «Фонтанке» сообщил читатель. На записи с места видно, что в районе пересечения с Рощинской улицей на проспекте встали порядка семи трамваев, стояли машина скорой помощи с включенными «мигалками» и «аварийка».

    Как пояснили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», никакой аварии не было — автомобиль скорой помощи просто застрял на путях. С трамваями все в порядке. Задержка трамвайного движения в результате составила чуть более получаса — с 9:17 до 9:51. В настоящее время оно осуществляется в штатном режиме.

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