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    В Ленобласти задержали беглого начальника пожарной части из Луганска

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    Оперативники уголовного розыска петербургского главка полиции задержали в деревне Новосаратовка 40-летнего мужчину, которого в ЛНР ищут с сентября. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 12 января.

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    По данным «Фонтанки», речь идет о бывшем начальнике специальной пожарно-спасательной части № 4 Луганской Народной Республики. Мужчина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он платно поставлял техническую воду предпринимателям, используя технику МЧС.

    Фигурант заочно был арестован и объявлен в федеральный розыск 12 сентября. Задержанного доставили в отдел полиции, информацию петербургские оперативники передали коллегам из Луганска.

    Фото: Дорожный инспектор.

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