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    Наркоторговец в наручниках угнал машину таможенника в Москве. Его нашли в мусорном баке

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    Сотрудники внуковской таможни гонялись за своим автомобилем и контрабандистом по Москве. Подозреваемый улизнул на АЗС.

    Как сообщает ТАСС, к вечеру 11 января мужчину задержали в районе Бескудниковского бульвара. Ранее его задержали таможенники по подозрению в контрабанде наркотиков. Мужчина заявил, что готов сотрудничать со следствием. Однако пока его везли на допрос, видимо, передумал. Момент прозрения настал, когда служебная «Лада» заехала на заправку. Пока водитель заполнял бак, его пассажир в наручниках сел за руль и нажал на педаль газа. Таможенник пытался беглеца задержать и прокатился на капоте.

    Машину найти было проще, контрабандист просто бросил ее на дороге. Сам же он спрятался в мусорном баке, откуда его и вынули.

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