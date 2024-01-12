СберМаркет, Мегамаркет и Самокат разыгрывают свыше 5 тысяч призов

Главный подарок — 10 миллионов рублей*. Ещё есть более 5 тысяч призов, среди которых: современная бытовая техника, игровые приставки, умные телевизоры, модные стайлеры, популярные смартфоны последних моделей и многое другое. А также денежные призы, промокоды от организаторов и партнёров. И даже путешествие стоимостью 500 тысяч рублей.

СберМаркет, Мегамаркет и Самокат запустили большой розыгрыш. Его участники получат возможность выиграть один из множества призов.

Как принять участие?

Необходимо зарегистрироваться на специальном лендинге по номеру телефона, к которому привязан аккаунт в одном из сервисов, и копить «шансы». Их можно получить несколькими способами: совершая покупки в СберМаркете, Мегамаркете и Самокате, выполняя специальные задания (например, «Совершите заказ с 3 товарами из подборки») или участвуя в играх на сайте проекта. Чем больше «шансов», тем выше вероятность выиграть один из призов.

Во что играем?

На тематическом лендинге представлены игры от каждого сервиса. Снеговик-курьер СберМаркета вовремя доставит различные блюда из ресторанов, обойдя все препятствия на своем пути. Персонаж от Самоката займётся приготовлением популярного новогоднего блюда из продуктов, представленных в ассортименте онлайн-ритейлера. Мегамаркет предложит собрать пазлы с изображёнными на них подарками, которые можно купить на маркетплейсе.

Розыгрыш продлится до 24 января. Победители будут объявлены в феврале в прямом эфире на сайте проекта.

* Организатор акции: ООО «Голден Шелф», адрес местонахождения: 117312, Москва, муниципальный округ Академический, ул. Ферсмана, д. 5а, этаж 2, помещ. 1–9. ИНН: 7723860427, ОГРН: 1137746041465, КПП: 772801001. Сроки проведения акции: с 14 декабря 2023 года по 31 марта 2024 года. Период приема заявок на участие (срок регистрации на сайте активации): с 14 декабря 2023 года по 24 января 2024 года. Подробнее об условиях можно узнать на сайте .

ООО «Инстамарт Сервис», ИНН: 9705118142

