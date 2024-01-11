MSK1.RU: в Москве скончалась бывшая жена зампреда Госдумы Петра Толстого

Бывшая жена зампредседателя Госдумы Петра Толстого Дарья скончалась утром в среду. Об этом в четверг, 11 января, политик рассказал в разговоре с MSK1.RU.

«Скончалась вчера утром на руках у семьи. Мы все были рядом. То, что написали журналисты, — это слив из полиции. У меня осталась дочь, у которой больше нет мамы», — поделился он. Cообщения о смерти бывшей супруги политика появились в различных Telegram-каналах.



По словам Толстого, его бывшая супруга боролась с тяжелой болезнью. «Мне бы не хотелось, чтобы эта история расходилась дальше», — отметил зампред Госдумы.