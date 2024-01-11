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    «Уважаем творчество, но не можем делать различий». Мусорный оператор Петербурга пытается взыскать задолженность с сети пивных Александра Розенбаума

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    В Петербурге АО «Невский экологический оператор» (НЭО) подало иск к сети пивных «Толстый фраер» о взыскании задолженности за услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО). Информация об иске доступна на сервисе электронной картотеки арбитражных дел. Рестораны работают в городе более 20 лет, сеть основал музыкант и народный артист России Александр Розенбаум.

    Как 11 января рассказали «Фонтанке» в НЭО, в компании очень уважают творчество Александра Яковлевича, но не могут делать различий между абонентами-юрлицами, если те не оплачивают услуги.

    По данным НЭО, один из ресторанов сети платит в полном объеме, а два других накопили задолженность около 400 тысяч и 600 тысяч рублей соответственно. Возможности досудебного урегулирования были исчерпаны, часть долга НЭО взыскал в судебном порядке, однако потребитель оспорил решение первой инстанции в апелляции. Заседание по ней состоится в начале февраля.

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