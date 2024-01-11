«Уважаем творчество, но не можем делать различий». Мусорный оператор Петербурга пытается взыскать задолженность с сети пивных Александра Розенбаума

В Петербурге АО «Невский экологический оператор» (НЭО) подало иск к сети пивных «Толстый фраер» о взыскании задолженности за услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО). Информация об иске доступна на сервисе электронной картотеки арбитражных дел. Рестораны работают в городе более 20 лет, сеть основал музыкант и народный артист России Александр Розенбаум.



Как 11 января рассказали «Фонтанке» в НЭО, в компании очень уважают творчество Александра Яковлевича, но не могут делать различий между абонентами-юрлицами, если те не оплачивают услуги.