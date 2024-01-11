Бронзовый призёр Олимпиады в Рио боксёр Владимир Никитин арестован по делу о вымогательстве

Суд заключил под стражу боксера Владимира Никитина. Трехкратного чемпиона России и бронзового призера Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро обвиняют в вымогательстве 300 тысяч рублей, сообщает 11 января пресс-служба Сыктывкарского городского суда.

В отношении Владимира Никитина возбуждено уголовное дело по п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство денежных средств под угрозой применения насилия и с применением такового).