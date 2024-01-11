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    Бронзовый призёр Олимпиады в Рио боксёр Владимир Никитин арестован по делу о вымогательстве

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    12 комментариев

    Суд заключил под стражу боксера Владимира Никитина. Трехкратного чемпиона России и бронзового призера Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро обвиняют в вымогательстве 300 тысяч рублей, сообщает 11 января пресс-служба Сыктывкарского городского суда.

    В отношении Владимира Никитина возбуждено уголовное дело по п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство денежных средств под угрозой применения насилия и с применением такового).

    Уголовное дело находится в производстве следственного управления МВД по Республике Коми.

    Владимир Никитин родился 25 марта 1990 года. Выступает в легчайшей, во второй легчайшей, в полулёгкой, во второй полулёгкой и в лёгкой весовых категориях.

    Выступал за сборную России в 2009–2017 годах, заслуженный мастер спорта России, бронзовый призёр Олимпийских игр (2016), серебряный призёр чемпионата мира (2013), бронзовый призёр чемпионата Европы (2013), трёхкратный чемпион России (2012, 2014, 2015), трёхкратный бронзовый призёр чемпионата России (2009, 2010, 2011).

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    Комментарии 12

    Гость11 Янв 2024 в 20:41
    Бабло погубит ВСЕХ
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