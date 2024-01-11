Петроградский район возглавил новогодний антирейтинг не умеющих правильно пользоваться канализацией

Статистику засоров в сетях водоотведения в период новогодних каникул проанализировали в петербургском Водоканале 11 января. Антирейтинг использующих канализацию не по назначению возглавили три района, сообщили в пресс-службе предприятия.



Лидером стал Петроградский район, на который пришлось 70 процентов всех городских засоров нерастворимым мусором. Далее следует Невский район с 50% всех засоров. Третье место поделили Выборгский и Приморский районы, на долю которых пришлось 42 % всех засоров.



Всего же с 1 по 9 января 2024 года количество засоров сетей водоотведения посторонними предметами составило 25% от общего числа. Это меньше чем в аналогичном периоде прошлого года, тогда их было 32%.

