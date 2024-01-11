В Петербурге похищенного младенца искали меньше суток. Задержан биологический отец ребенка

Похищенного младенца меньше чем за сутки вернули матери в Петербурге. Задержан предполагаемый отец малыша. Подробности 11 января сообщает ГУ МВД по городу и Ленобласти.



23-летняя уроженка одного из среднеазиатских государств обратилась в полицию Адмиралтейского района накануне. Женщина сообщила, что ее знакомый забрал у нее трехмесячного сына и уехал.

Малыша нашли в квартире одного из домов по Саперной улице в городе Пушкине, куда его привез 21-летний соотечественник матери. Женщина пояснила, что он является биологическим отцом ребенка.