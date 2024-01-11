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    В Петербурге похищенного младенца искали меньше суток. Задержан биологический отец ребенка

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    Похищенного младенца меньше чем за сутки вернули матери в Петербурге. Задержан предполагаемый отец малыша. Подробности 11 января сообщает ГУ МВД по городу и Ленобласти.

    23-летняя уроженка одного из среднеазиатских государств обратилась в полицию Адмиралтейского района накануне. Женщина сообщила, что ее знакомый забрал у нее трехмесячного сына и уехал.

    Малыша нашли в квартире одного из домов по Саперной улице в городе Пушкине, куда его привез 21-летний соотечественник матери. Женщина пояснила, что он является биологическим отцом ребенка.

    Мужчину задержали оперативники уголовного розыска. Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение человека). С малышом все в порядке, его вернули матери.

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