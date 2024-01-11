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    Гражданина Таджикистана выгоняют из РФ из-за возможных связей с террористами, в Петербурге у него остается семья

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    Ленинский районный суд рассмотрел административный иск Азиза Джураева к петербургскому главку полиции и к Управлению МВД по Адмиралтейскому району об оспаривании решений и действий. Мужчине запретили въезд в РФ, Джураев счел это решение незаконным, а также заключение органов ФСБ и уведомление миграционной службы. Подробности 11 января сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

    Год назад гражданину Таджикистана Джураеву выдали разрешение на временное проживает в РФ, так как он женился на россиянке. Через два месяца эту привилегию аннулировали в ГУ МВД в связи с поступлением сообщения от коллег из УФСБ. 14 марта УМВД по Адмиралтейскому району запретило Джураеву въезд в Россию. Основанием стали подозрения в том, что мужчина поддерживает террористов и сам планирует совершить теракт. Такое заключение было сделано в ходе оперативно-разыскных мероприятий. В УФСБ сочли, что данный иностранец создает угрозу безопасности РФ.

    Азиз Джураев заявил, что это решение привело к чрезмерному вторжению в его семейную жизнь. Суд же указал, что жена и дети с гражданством не могут быть помехой при запрете на въезд, если пребывание человека в стране создает угрозу безопасности государству и его гражданам. Таким образом, Джураеву в удовлетворении иска было отказано.

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    Выдворение из России
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