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    Президентом GloraX стал Дмитрий Кашинский

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    Президентом компании GloraX назначен Дмитрий Кашинский, ранее занимавший должность операционного директора.

    Фото: Предоставлено пресс-службой GloraX
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    Дмитрий Кашинский имеет 20-летний опыт работы в сегменте жилой недвижимости, в своей карьере он занимал руководящие должности в компаниях «Самолет Северо-Запад», Группа «Эталон» и других.

    В GloraX Кашинский начал работать в августе 2022 года на посту операционного директора, в его задачи входило масштабирование и кратное увеличение бизнеса. За полтора года, что он был на этой должности? стоимость портфеля проектов компании превысила 54 млрд рублей, а рентабельность бизнеса составила 37%. Также земельный портфель компании прирос участками в двух новых регионах — Нижнем Новгороде и Казани, в итоге на конец 2023 года портфель девелопера достиг объема в почти 3 млн кв.м.

    Основатель GloraX Андрей Биржин, ранее занимавший позицию президента компании, остается председателем Правления компании и членом Совета директоров.

    Фото: Предоставлено пресс-службой GloraX

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