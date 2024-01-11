Президентом GloraX стал Дмитрий Кашинский

Президентом компании GloraX назначен Дмитрий Кашинский, ранее занимавший должность операционного директора.
Дмитрий Кашинский имеет 20-летний опыт работы в сегменте жилой недвижимости, в своей карьере он занимал руководящие должности в компаниях «Самолет Северо-Запад», Группа «Эталон» и других.
В GloraX Кашинский начал работать в августе 2022 года на посту операционного директора, в его задачи входило масштабирование и кратное увеличение бизнеса. За полтора года, что он был на этой должности? стоимость портфеля проектов компании превысила 54 млрд рублей, а рентабельность бизнеса составила 37%. Также земельный портфель компании прирос участками в двух новых регионах — Нижнем Новгороде и Казани, в итоге на конец 2023 года портфель девелопера достиг объема в почти 3 млн кв.м.
Основатель GloraX Андрей Биржин, ранее занимавший позицию президента компании, остается председателем Правления компании и членом Совета директоров.