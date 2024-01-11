Загнанный в подсобку магазина покупатель ранил охранника ножницами в Колпино

Полиция Колпинского района разбирается в обстоятельстельствах конфликта между охранником магазина «Семишагофф» на улице Веры Слуцкой и посетителем. Кровь пролилась в подсобке. Подробности 11 января «Фонтанке» рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Инцидент произошел в третьем часу ночи. 40-летний охранник заподозрил покупателя в краже товара из торгового зала. Мужчина завел посетителя в подсобку, где между ними произошел конфликт. В результате тот, кого заподозрили в краже, схватил со стола ножницы и ударил сотрудника магазина. Последний получил незначительные повреждения и смог продолжить работать. А вот нападавшего доставили в отдел.

