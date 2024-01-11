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    Путин рассказал, как Россия применяет беспилотники на СВО

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    Президент РФ Владимир Путин заявил, что все беспилотники, включая ударные и разведывательные, Россия эффективно применяет на СВО. Так он оценил работу БПЛА во время встречи с предпринимателями в Хабаровске 11 января.

    «Продукция, которую вы и ваши коллеги выпускаете, это всем хорошо известно, крайне востребована: и ударные беспилотники, и разведывательные. И они очень эффективно применяются», — заявил президент бизнесмену, занимающемуся выпуском БПЛА (цитата по РИА Новости).

    Путин добавил, что необходимо «опережать противника» в разработке беспилотников, и, по его мнению, это уже происходит.

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    Комментарии 50

    Гость11 Янв 2024 в 14:09
    ......надоел!
    +1−0
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