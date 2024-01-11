На Заневском ДТП остановило трамваи, а неработающий светофор собрал пробку

Тысячам жителей Красногвардейского и Невского районов утром 11 января сложно выехать в направлении центра из-за происшествий на Заневском проспекте.
На пересечении с проспектом Энергетиков сломались светофоры. «Красная» пробка на Заневском тянется от Передовиков, а «жёлтая» (в которой скорость движения замедлена) — от Янино.
У моста Александра Невского, на пересечении с улицей Стахановцев, по словам очевидцев, произошло ДТП на трамвайных путях.
В связи с невозможностью проезда по Заневскому у улицы Стахановцев временно изменены трассы трамвайных маршрутов
В целом по городу загруженность дорог составляет 5 баллов по шкале «Яндекса». Обычно в это время бывает 4–5 баллов.