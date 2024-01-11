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    В Петербурге пропали руководители уголовного розыска Московского района

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    УСБ разыскивает двух майоров полиции. «Фонтанка» выяснила, что происходит.

    После праздников на службу не вышли начальник уголовного розыска Московского района Мукучян и его руководитель «убойного» отдела Коновалов. Сегодня их отсутствие расценивается уже как прогулы. Все же, по данным «Фонтанки», проблемы в этом подразделении начались в декабре.

    Так, к концу года оперативники Управления собственной безопасности полицейского главка провели ряд обысков. В том числе в квартирах двух названных майоров полиции. Но дома их не застали. Выяснилось, что за день до прихода УСБ один внезапно лег на операцию непонятно в какую больницу, а второй срочно ушел в отпуск.

    По информации «Фонтанки», ранее Следственным комитетом Петербурга было возбуждено уголовное дело по мошенничеству, связанное как раз с эпизодом, случившимся в их кабинетах. В 2023 году в Московском районе с наркотиками задержали петербуржца. (Принимал участие сам начальник «убойного» и ныне уволившийся оперативник.) Должного оформления изъятия не произошло, а после его отпустили без привлечения. Теперь следствию картина видится хуже.

    После того, как задержанный был доставлен, в уголовный розыск Московского района приехал знакомый наркозависимого, объяснивший ему: мол, чтобы выйти, надо отдать 6 миллионов рублей. Однако и тут, по мнению УСБ, была разыграна инсценировка: деньги в действительности не передавались, а наркотики оказались в кармане у задержанного именно после встречи с переговорщиком, приехавшим его выручать.

    После избавления от хлопот с петербуржцем составили нотариально заверенную расписку в счет якобы уплаченной суммы. Залогом оказалась его квартира на Народной улице.

    На данный момент под следствием находятся несколько человек, принимавших участие в схеме. Мукучян и Коновалов объявлены в розыск.

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