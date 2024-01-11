В Петербурге пропали руководители уголовного розыска Московского района

УСБ разыскивает двух майоров полиции. «Фонтанка» выяснила, что происходит.



После праздников на службу не вышли начальник уголовного розыска Московского района Мукучян и его руководитель «убойного» отдела Коновалов. Сегодня их отсутствие расценивается уже как прогулы. Все же, по данным «Фонтанки», проблемы в этом подразделении начались в декабре.



Так, к концу года оперативники Управления собственной безопасности полицейского главка провели ряд обысков. В том числе в квартирах двух названных майоров полиции. Но дома их не застали. Выяснилось, что за день до прихода УСБ один внезапно лег на операцию непонятно в какую больницу, а второй срочно ушел в отпуск.

