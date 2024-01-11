В США суд разрешил казнить заключенного с помощью удушения азотом

В Алабаме разрешили провести первую в истории казнь путем удушения азотом. Адвокаты 58-летнего Кеннета Смита критикуют процедуру как жестокую и экспериментальную, пишет 11 января Associated Press.

Казнь Кеннета Смита, которого осудили за убийство жены проповедника в 1988 году, намечена на 25 января. В среду федеральный судья США отклонил просьбу заключенного о вынесении предварительного судебного запрета на проведение казни.

Суть метода заключается в том, что человеку на лицо надевают маску, соединенную с баллоном с азотом, чтобы он не мог дышать кислородом (в состав воздуха, вдыхаемого человеком, входит 78% азота, но при вдыхании с кислородом он безвреден). После этого у человека наступает гипоксия (нехватка кислорода), и он умирает.

