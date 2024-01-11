В США суд разрешил казнить заключенного с помощью удушения азотом

В Алабаме разрешили провести первую в истории казнь путем удушения азотом. Адвокаты 58-летнего Кеннета Смита критикуют процедуру как жестокую и экспериментальную, пишет 11 января Associated Press.
Казнь Кеннета Смита, которого осудили за убийство жены проповедника в 1988 году, намечена на 25 января. В среду федеральный судья США отклонил просьбу заключенного о вынесении предварительного судебного запрета на проведение казни.
Суть метода заключается в том, что человеку на лицо надевают маску, соединенную с баллоном с азотом, чтобы он не мог дышать кислородом (в состав воздуха, вдыхаемого человеком, входит 78% азота, но при вдыхании с кислородом он безвреден). После этого у человека наступает гипоксия (нехватка кислорода), и он умирает.
Использование азота для исполнения смертной казни разрешили уже три американских штата — Алабама, Миссисипи и Оклахома, но до сих пор процедура не проводилась.
Защитник пообещал обжаловать решение судьи. Associated Press отмечает, что вопрос может оказаться на рассмотрении Верховного суда. Генеральный прокурор Алабамы Стив Маршалл «высоко оценил» решение суда.
Как отмечает Reuters, Смит уже пережил одну попытку казни в ноябре 2022 года посредством смертельной инъекции, когда «многочисленные попытки ввести внутривенный катетер в вену не увенчались успехом».
Смит был одним из двух мужчин, осужденных за наемное убийство Элизабет Сеннетт в 1988 году в округе Колберт в Алабаме. По данным следствия, деньги (по одной тысяче долларов) киллеры получили от ее мужа-проповедника, который «был по уши в долгах и хотел получить выплаты по страховке». Супруг жертвы, пишет AP, покончил с собой, когда следствие «сосредоточилось на нем как на подозреваемом». Джон Форрест Паркер, еще один осужденный по этому делу, был казнен в 2010 году.