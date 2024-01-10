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    Директора архангельского филиала «Билайна» задержали прямо на совещании

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    В Архангельске задержан директор местного регионального филиала «Билайна». По данным «Фонтанки», с силовиками он познакомился прямо во время одного из рабочих совещаний.

    Ситуацию прокомментировали в ПАО «ВымпелКом». 10 января там сообщили «Фонтанке», что служба безопасности «выявила факты мошенничества, связанные с внутренней хозяйственной деятельностью компании, со стороны одного из наших сотрудников». Компания обратилась в правоохранительные органы, сейчас «проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление фактических обстоятельств по делу».

    Там добавили, что «эти действия не затрагивают наших клиентов».

    «ПАО "ВымпелКом" придерживается политики нулевой терпимости к любым незаконным действиям своих сотрудников и готово оказать полное содействие следствию для всестороннего расследования этого инцидента», — отметили в компании.

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