РИА: в Подмосковье нашли останки, которые могут принадлежать рэперу Sir-J

В сгоревшем доме в подмосковном Видном обнаружили обгоревшие останки тела. Они могут принадлежать, предположительно, пропавшему без вести рэперу Sir-J Сергею Булавинцеву. Об этом в среду, 10 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.
«Сегодня в ходе разбора сгоревшего дома пропавшего мужчины <...> обнаружены обгоревшие фрагменты тела человека. Для установления личности погибшего назначены экспертизы, в том числе генетическая», — рассказала старший помощник главы подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
Некоторое время назад следователи начали проверку по заявлению родственников музыканта о его безвестном исчезновении. В поисках мужчины участвовали волонтеры, в том числе и отряда «ЛизаАлерт».
«Источник в правоохранительных органах, предположительно, погибшим является рэпер Sir-J Сергей Булавинцев», — сказано в публикации РИА Новости.
Как пишет «Ъ», музыкант пропал в ночь 30 декабря.