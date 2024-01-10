РИА: в Подмосковье нашли останки, которые могут принадлежать рэперу Sir-J

В сгоревшем доме в подмосковном Видном обнаружили обгоревшие останки тела. Они могут принадлежать, предположительно, пропавшему без вести рэперу Sir-J Сергею Булавинцеву. Об этом в среду, 10 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Сегодня в ходе разбора сгоревшего дома пропавшего мужчины <...> обнаружены обгоревшие фрагменты тела человека. Для установления личности погибшего назначены экспертизы, в том числе генетическая», — рассказала старший помощник главы подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.



Некоторое время назад следователи начали проверку по заявлению родственников музыканта о его безвестном исчезновении. В поисках мужчины участвовали волонтеры, в том числе и отряда «ЛизаАлерт».

