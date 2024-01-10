    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -5

    2 м/с, ю-з

    759мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.4eur98.98

    РИА: в Подмосковье нашли останки, которые могут принадлежать рэперу Sir-J

    716
    1 комментарий

    В сгоревшем доме в подмосковном Видном обнаружили обгоревшие останки тела. Они могут принадлежать, предположительно, пропавшему без вести рэперу Sir-J Сергею Булавинцеву. Об этом в среду, 10 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

    «Сегодня в ходе разбора сгоревшего дома пропавшего мужчины <...> обнаружены обгоревшие фрагменты тела человека. Для установления личности погибшего назначены экспертизы, в том числе генетическая», — рассказала старший помощник главы подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.

    Некоторое время назад следователи начали проверку по заявлению родственников музыканта о его безвестном исчезновении. В поисках мужчины участвовали волонтеры, в том числе и отряда «ЛизаАлерт».

    «Источник в правоохранительных органах, предположительно, погибшим является рэпер Sir-J Сергей Булавинцев», — сказано в публикации РИА Новости.

    Как пишет «Ъ», музыкант пропал в ночь 30 декабря.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Подмосковье
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close