Аналитики рассказали, в каких городах водители дольше всего стоят в пробках

Самым пробочным городом мира по итогам 2023 года названа столица Ирландии Дублин. А самым медленным стал Лондон. Такие данные приводятся в ежегодном индексе дорожного движения, который составляет нидерландская компания TomTom, выпускающая навигационные системы.



Специалисты проанализировали дорожное движение в 387 городах 55 стран мира по нескольким критериям, таким как количество времени, которое водители потратили в пробках за год, среднее время, затраченное на поездку по городу длинной в 10 км, или средняя скорость движения в час пик. Оказалось, что больше всего времени в минувшем году в пробках провели водители Дублина — 158 часов. При этом время, потраченное на дорогу в пробках, превышало аналогичное при свободных дорогах на 66%, что тоже стало рекордом среди всех рассмотренных городов.