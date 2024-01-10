Аналитики рассказали, в каких городах водители дольше всего стоят в пробках

Самым пробочным городом мира по итогам 2023 года названа столица Ирландии Дублин. А самым медленным стал Лондон. Такие данные приводятся в ежегодном индексе дорожного движения, который составляет нидерландская компания TomTom, выпускающая навигационные системы.
Специалисты проанализировали дорожное движение в 387 городах 55 стран мира по нескольким критериям, таким как количество времени, которое водители потратили в пробках за год, среднее время, затраченное на поездку по городу длинной в 10 км, или средняя скорость движения в час пик. Оказалось, что больше всего времени в минувшем году в пробках провели водители Дублина — 158 часов. При этом время, потраченное на дорогу в пробках, превышало аналогичное при свободных дорогах на 66%, что тоже стало рекордом среди всех рассмотренных городов.
На час меньше торчали в пробках жители столицы Перу Лимы. Третье место заняла столица Мексики Мехико (152 часа). Следом идут Бухарест (Румыния) и Лондон (Великобритания), где на стояние в пробках водители потратили за год 150 и 148 часов соответственно. Лондон при этом оказался самым медленным городом в рейтинге: на типичную 10-километровую поездку по нему у водителей в 2023 году уходило в среднем около 37 минут. Дублин тут уступил первенство (29,5 минут). Еще на полминуты оказался быстрее Торонто — столица Канады. Далее в рейтинге идут итальянский Милан, Лима и индийский Бангалор.
Российские города в этот раз в рейтинг не включены. В индексе 2022 года, который приводил результаты трафика в 2021-м, московская городская агломерация занимала в общем рейтинге второе место, а Петербург — седьмое. В 2013 году российская столица пробочный рейтинг возглавила, но уже на следующий год заняла четвертое место. Компания TomTom составляет свой индекс трафика с 2007 года.