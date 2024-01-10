Военные сбили беспилотник над Волгоградской областью

Над Волгоградской областью сбили беспилотник. Об этом 10 января сообщил губернатор Андрей Бочаров.



По его словам, аппарат был сбит силами Минобороны РФ. «Пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет», — добавил он.



Кроме того, сегодня днем украинский беспилотник сбили над Воронежской областью. Пострадавших и последствий на земле нет, говорил губернатор Александр Гусев. А в Брянской области ВСУ обстреляли села Лемешовка и Азаровка. Никто не пострадал.



БПЛА уже сбивали над Волгоградской областью в середине декабря.

