На борту самолета, летевшего из РФ в Таджикистан, родилась девочка. Пассажиры скинулись

В самолете «Уральских авиалиний», совершавшем рейс из Жуковского в Душанбе, родилась девочка. Об этом в среду, 10 января, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Одна из пассажирок начала сильно кричать сразу после набора высоты. Ей на помощь бросились бортпроводники — одна из них в прошлом была фельдшером. Также помогала медсестра из числа пассажиров.