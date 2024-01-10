На борту самолета, летевшего из РФ в Таджикистан, родилась девочка. Пассажиры скинулись

В самолете «Уральских авиалиний», совершавшем рейс из Жуковского в Душанбе, родилась девочка. Об этом в среду, 10 января, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
Одна из пассажирок начала сильно кричать сразу после набора высоты. Ей на помощь бросились бортпроводники — одна из них в прошлом была фельдшером. Также помогала медсестра из числа пассажиров.
«Как оказалось, у пассажирки уже отошли воды и начались схватки. Роженицу оперативно устроили на ряд из трёх кресел, подготовили набор для родов», — говорится в сообщении «Уральских авиалиний».
Роды прошли без осложнений, экстренной посадки не потребовалось. После прилета в Таджикистан ребенка и мать передали скорой помощи.
«Расчувствoвавшиеся пассажиры собрали для новорожденнoй «приданое» прямо на бoрту: 55 тыс. рублей и 3 тыс. сoмони», — добавила пресс-служба авиаперевозчика.