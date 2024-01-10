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    На борту самолета, летевшего из РФ в Таджикистан, родилась девочка. Пассажиры скинулись

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    В самолете «Уральских авиалиний», совершавшем рейс из Жуковского в Душанбе, родилась девочка. Об этом в среду, 10 января, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

    Одна из пассажирок начала сильно кричать сразу после набора высоты. Ей на помощь бросились бортпроводники — одна из них в прошлом была фельдшером. Также помогала медсестра из числа пассажиров.

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    «Как оказалось, у пассажирки уже отошли воды и начались схватки. Роженицу оперативно устроили на ряд из трёх кресел, подготовили набор для родов», — говорится в сообщении «Уральских авиалиний».

    Роды прошли без осложнений, экстренной посадки не потребовалось. После прилета в Таджикистан ребенка и мать передали скорой помощи.

    «Расчувствoвавшиеся пассажиры собрали для новорожденнoй «приданое» прямо на бoрту: 55 тыс. рублей и 3 тыс. сoмони», — добавила пресс-служба авиаперевозчика.

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