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    На юге Петербурга хулиган проиграл бой остановке. Сногсшибательная атака попала на видео

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    Уличный бой учинили двое юношей в Московском районе Петербурга. Жертвой стала остановка общественного транспорта, но одолеть её удалось лишь сообща.

    Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, хулиганы бесчинствовали на улице Орджоникидзе в первом часу ночи 10 января. Камера сняла, как один из них кулаками, ногами и с наскока проверял на прочность общественную среду. Остановка выстояла, да так, что после очередного удара боец сам полетел на лёд.

    Падение, может, и остудило, но не отбило желания поквитаться. Найти слабое место остановочного комплекса помог товарищ — с двух ног боковое стекло всё же вышибли.

    ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

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    Кара настигла в лице росгвардейцев. Постовая вневедомственной охраны предприятия, занимающегося водоснабжением и водоотведением, по камерам заметила безобразие и нажала тревожную кнопку. Группа задержания увезла объясняться в отдел двух 18-летних местных жителей.

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    MrPegge10 Янв 2024 в 17:29
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