На юге Петербурга хулиган проиграл бой остановке. Сногсшибательная атака попала на видео

Уличный бой учинили двое юношей в Московском районе Петербурга. Жертвой стала остановка общественного транспорта, но одолеть её удалось лишь сообща.
Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, хулиганы бесчинствовали на улице Орджоникидзе в первом часу ночи
Падение, может, и остудило, но не отбило желания поквитаться. Найти слабое место остановочного комплекса помог товарищ — с двух ног боковое стекло всё же вышибли.
ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
Кара настигла в лице росгвардейцев. Постовая вневедомственной охраны предприятия, занимающегося водоснабжением и водоотведением, по камерам заметила безобразие и нажала тревожную кнопку. Группа задержания увезла объясняться в отдел двух