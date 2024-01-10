На юге Петербурга хулиган проиграл бой остановке. Сногсшибательная атака попала на видео

Уличный бой учинили двое юношей в Московском районе Петербурга. Жертвой стала остановка общественного транспорта, но одолеть её удалось лишь сообща.



Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, хулиганы бесчинствовали на улице Орджоникидзе в первом часу ночи 10 января . Камера сняла, как один из них кулаками, ногами и с наскока проверял на прочность общественную среду. Остановка выстояла, да так, что после очередного удара боец сам полетел на лёд.



Падение, может, и остудило, но не отбило желания поквитаться. Найти слабое место остановочного комплекса помог товарищ — с двух ног боковое стекло всё же вышибли.

