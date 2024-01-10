    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -8

    2 м/с, южн

    763мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.4eur98.98

    «Бентли» вспыхивает и огненным снарядом летит в заправку — ДТП у Каспийска попало на видео

    2027
    6 комментариев

    Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП в Карабудахкентском районе Дагестана. Об этом 10 января сообщает региональная ГИБДД в своём телеграм-канале и публикует кадры с места аварии.

    ПоделитьсяПоделиться

    ДТП произошло 9 января в 23:50 на 19-м километре дороги Махачкала — Каспийск — Аэропорт. 29-летний житель Махачкалы мчал на Bentley Continental. Скорость, как отмечают в дорожной полиции, была такой, что не обеспечивала «постоянный контроль за движением транспортного средства». Водитель не справился с управлением, врезался в островок кругового движения, а затем в опорный столб навеса АЗС и бетонные блоки ограждения. Судя по видео, после первых ударов машина загорелась и дальше буквально полетела, кувыркаясь в воздухе.

    В салоне были водитель и 30-летний пассажир, тоже житель Каспийска. Их достали живыми и отвезли в ЦГБ Каспийска. Спасти водителя не удалось, он умер в больнице.

    «По данному факту собран материал для принятия процессуального решения», — отмечается в сообщении.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПСмертельное ДТПДагестан
    ЛАЙК6
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    Гость10 Янв 2024 в 14:32
    пофиг вообще и не жалко
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close