«Бентли» вспыхивает и огненным снарядом летит в заправку — ДТП у Каспийска попало на видео

Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП в Карабудахкентском районе Дагестана. Об этом 10 января сообщает региональная ГИБДД в своём телеграм-канале и публикует кадры с места аварии.
ДТП произошло 9 января в 23:50 на 19-м километре дороги Махачкала — Каспийск — Аэропорт. 29-летний житель Махачкалы мчал на Bentley Continental. Скорость, как отмечают в дорожной полиции, была такой, что не обеспечивала «постоянный контроль за движением транспортного средства». Водитель не справился с управлением, врезался в островок кругового движения, а затем в опорный столб навеса АЗС и бетонные блоки ограждения. Судя по видео, после первых ударов машина загорелась и дальше буквально полетела, кувыркаясь в воздухе.
В салоне были водитель и 30-летний пассажир, тоже житель Каспийска. Их достали живыми и отвезли в ЦГБ Каспийска. Спасти водителя не удалось, он умер в больнице.
«По данному факту собран материал для принятия процессуального решения», — отмечается в сообщении.