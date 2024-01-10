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    Пропавшая в Подмосковье женщина оказалась убита из ревности и закопана во дворе дома

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    9 комментариев

    49-летняя женщина убила знакомую своего возлюбленного и закопала ее тело во дворе собственного частного дома. Погибшая числилась пропавшей с сентября. Как сообщает Следственный комитет по Московской области 10 января, ревнивой женщине предъявили обвинение в убийстве.

    По версии следствия, в сентябре 2023 года обвиняемая приревновала своего сожителя к знакомой, которая пришла к ним в гости в частный дом в поселке Кратово. Между женщинами возник конфликт, и обвиняемая нанесла приятельнице сожителя удар ножом. Затем закопала тело в трех метрах от своего дома в земляной яме.

    Погибшую считали пропавшей без вести, однако 3 января правоохранители обнаружили ее тело. Сейчас проводится комплекс судебных экспертиз, продолжается работа по сбору доказательств. Обвиняемую отправили в СИЗО.

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    Комментарии 9

    Гость10 Янв 2024 в 12:12
    Дела житейские.
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