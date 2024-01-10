Пропавшая в Подмосковье женщина оказалась убита из ревности и закопана во дворе дома

49-летняя женщина убила знакомую своего возлюбленного и закопала ее тело во дворе собственного частного дома. Погибшая числилась пропавшей с сентября. Как сообщает Следственный комитет по Московской области 10 января, ревнивой женщине предъявили обвинение в убийстве.



По версии следствия, в сентябре 2023 года обвиняемая приревновала своего сожителя к знакомой, которая пришла к ним в гости в частный дом в поселке Кратово. Между женщинами возник конфликт, и обвиняемая нанесла приятельнице сожителя удар ножом. Затем закопала тело в трех метрах от своего дома в земляной яме.