«Пассажир даже пивом заливал». На Бухарестской тушили «Патриот», за МЧС съездили своими ходом

«Столкновение нескольких авто привело к возгоранию», — пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». До прибытия пожарных потушить машину пытались очевидцы, рассказывает очевидец Антон. «Когда подъехал к перекрёстку Бухарестской и Фучика, увидел «Патриот» с дымом и огнём из-под капота. Остановился, чтобы помочь чем мог: огнетушителем и остатками тосола из канистры пытался потушить — не помогло. Ещё несколько водителей с огнетушителями и омывайкой прибегали. А один пассажир даже ПИВОМ заливал огонь. Но всё это, к сожалению, мало помогало», — рассказывает Антон.

Кто-то пытался дозвониться до пожарных, но не получалось, и Антон на своей «Ниве» отправился на базу МЧС на Фучика. «Доехал, крикнул через двойной забор убирающему на территории снег дежурному, что машина на перекрёстке горит — он побежал внутрь, и там на КПП народ засуетился и стал куда-то звонить. Я дожидаться не стал, поехал обратно (в сторону дома), и когда доехал до того же перекрёстка, увидел, что у УАЗика уже вся морда полыхает, и рядом стоит машина ДПС. И как раз в этот момент приехали пожарные». Очевидец Сергей отмечает, что долго не получалось открыть капот. По словам Антона, это в итоге сделали пожарные — ломиком. «В очередной раз убедился, что двухлитровый огнетушитель практически бесполезен — не сбивает пламя от слова совсем (он у меня почти новый был). Сразу же после этого инцидента <...> взамен истраченного купил новый, самый большой огнетушитель в машину», — добавляет Антон.

