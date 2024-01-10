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    «Пассажир даже пивом заливал». На Бухарестской тушили «Патриот», за МЧС съездили своими ходом

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    УАЗ «Патриот» тушили всем миром минувшим вечером на Бухарестской улице неподалёку от одноименной станции метро.

    По информации ГУ МЧС по Петербургу, вызов поступил 9 января в 22:08. Горел моторный отсек УАЗа. Два пожарных расчёта справились с огнём к 22:17. Никто не пострадал.

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    «Столкновение нескольких авто привело к возгоранию», — пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». До прибытия пожарных потушить машину пытались очевидцы, рассказывает очевидец Антон. «Когда подъехал к перекрёстку Бухарестской и Фучика, увидел «Патриот» с дымом и огнём из-под капота. Остановился, чтобы помочь чем мог: огнетушителем и остатками тосола из канистры пытался потушить — не помогло. Ещё несколько водителей с огнетушителями и омывайкой прибегали. А один пассажир даже ПИВОМ заливал огонь. Но всё это, к сожалению, мало помогало», — рассказывает Антон.

    Кто-то пытался дозвониться до пожарных, но не получалось, и Антон на своей «Ниве» отправился на базу МЧС на Фучика. «Доехал, крикнул через двойной забор убирающему на территории снег дежурному, что машина на перекрёстке горит — он побежал внутрь, и там на КПП народ засуетился и стал куда-то звонить. Я дожидаться не стал, поехал обратно (в сторону дома), и когда доехал до того же перекрёстка, увидел, что у УАЗика уже вся морда полыхает, и рядом стоит машина ДПС. И как раз в этот момент приехали пожарные». Очевидец Сергей отмечает, что долго не получалось открыть капот. По словам Антона, это в итоге сделали пожарные — ломиком. «В очередной раз убедился, что двухлитровый огнетушитель практически бесполезен — не сбивает пламя от слова совсем (он у меня почти новый был). Сразу же после этого инцидента <...> взамен истраченного купил новый, самый большой огнетушитель в машину», — добавляет Антон.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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