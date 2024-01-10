Среда джаза с Давидом Голощекиным: Lionel Hampton – Glad Hamp

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Этот альбом джазового вибрафониста Лайонеля Хемптона является результатом специальной записи на следующий день после массового отключения электроэнергии в Нью-Йорке 13-14 июля 1977 года.
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Этот альбом джазового вибрафониста Лайонеля Хемптона является результатом специальной записи на следующий день после массового отключения электроэнергии в Нью-Йорке 13-14 июля 1977 года.
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