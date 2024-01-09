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    В Грузии облили краской икону с изображением Иосифа Сталина

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    Неизвестные залили краской икону святой Матроны Московской — на ней изображен руководитель Советского Союза Иосиф Сталина. Об этом во вторник, 9 января, сообщает «Спутник-Грузия».

    Икона находится в кафедральном соборе Пресвятой Троицы в Тбилиси. В центре внимания она оказалась несколько дней назад, после того как экс-депутат парламента Грузии Георгий Канделаки заснял изображение на видео и выложил в интернет.

    Видео с облитой краской иконой опубликовала эко-активистка Ната Перадзе. Судя по кадрам, краска не попала на ту часть иконы, где изображен Сталин.

    Представители патриархии Грузии пока не прокомментировали произошедшее.

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    ГрузияСталин
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