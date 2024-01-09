В аэропорту Праги задержали россиянина, который хотел запросить политическое убежище в ЕС

В Чехии, в аэропорту имени Вацлава Гавела, местная полиция задержала россиянина Евгения Герасименко. Об этом сообщило пражское издание Denik N, а вслед за ним и РИА Новости. Со ссылкой на чешскую полицию медиа пишут, что международный ордер на его арест выдала Россия. Герасименко планировал запросить политическое убежище во Франции и направлялся туда из Риги пересадочным рейсом. Мужчину задержали 7 января как раз во время пересадки.



Сам Герасименко, по словам собеседников Denik N, планировал запросить убежище, аргументируя это своей пацифистской позицией и участием в акциях протеста в России. До перелёта во Францию мужчина находился в Латвии, и там его задерживать не стали, несмотря на международный розыск, инициированный Россией. На родине ему вменяют финансовые махинации.