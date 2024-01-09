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    Жителя Новгорода оштрафовали на 45 тысяч за гирлянду, которая показывала нехорошее

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    Житель Великого Новгорода получил штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Причиной стала новогодняя гирлянда, которая вместо поздравления выдавала экстремизм. Мужчина утверждает, что купил украшение на маркетплейсе и о его сути не догадывался.

    Как 9 января сообщила пресс-служба Новгородского районного суда, подозрительную гирлянду горожане заметили в новогоднюю ночь на балконе одного из домов по улице Ломоносова. Она демонстрировала лозунг признанной экстремистской и запрещенной в России «Украинской повстанческой армии»* (УПА*).

    На место вызвали сотрудников полиции, которым мужчина объяснил, что украшение с микроконтроллером приобрел в интернете. Бегущая строка, по его словам, выдавала надпись «С Новым годом!», о существовании другой надписи он якобы не знал.

    Суд признал мужчину виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, и назначил штраф в размере 45 000 рублей. Постановление суда не вступило в законную силу.

    *Запрещенная в России экстремистская организация.

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