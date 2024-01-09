Жителя Новгорода оштрафовали на 45 тысяч за гирлянду, которая показывала нехорошее

Житель Великого Новгорода получил штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Причиной стала новогодняя гирлянда, которая вместо поздравления выдавала экстремизм. Мужчина утверждает, что купил украшение на маркетплейсе и о его сути не догадывался.



Как 9 января сообщила пресс-служба Новгородского районного суда, подозрительную гирлянду горожане заметили в новогоднюю ночь на балконе одного из домов по улице Ломоносова. Она демонстрировала лозунг признанной экстремистской и запрещенной в России «Украинской повстанческой армии»* (УПА*).