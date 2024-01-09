Жителя Новгорода оштрафовали на 45 тысяч за гирлянду, которая показывала нехорошее

Житель Великого Новгорода получил штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Причиной стала новогодняя гирлянда, которая вместо поздравления выдавала экстремизм. Мужчина утверждает, что купил украшение на маркетплейсе и о его сути не догадывался.
Как 9 января сообщила пресс-служба Новгородского районного суда, подозрительную гирлянду горожане заметили в новогоднюю ночь на балконе одного из домов по улице Ломоносова. Она демонстрировала лозунг признанной экстремистской и запрещенной в России «Украинской повстанческой армии»* (УПА*).
На место вызвали сотрудников полиции, которым мужчина объяснил, что украшение с микроконтроллером приобрел в интернете. Бегущая строка, по его словам, выдавала надпись «С Новым годом!», о существовании другой надписи он якобы не знал.
Суд признал мужчину виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, и назначил штраф в размере 45 000 рублей. Постановление суда не вступило в законную силу.
*Запрещенная в России экстремистская организация.