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    Диспансеризация по-новому, ВМП — без квот. Мишустин утвердил программу бесплатной медпомощи

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    Финансирование программы бесплатной медицинской помощи в части обязательного медицинского страхования в 2024 году увеличится более чем на 400 млрд рублей в сравнении с прошедшим годом. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи на трёхлетний период, стало известно 9 января из сообщения правительства России.

    Федеральный фонд ОМС ожидает от налоговых поступлений в 2024 году 3,7 трлн рублей, в том числе почти 487 млрд рублей из федерального бюджета. Как сообщил премьер-министр, в новой программе оказания бесплатной медицинской помощи чётко регламентированы правила проведения диспансеризации и увеличены сроки углубленной диспансеризации для перенесших ковид — она теперь доступна в течение года. Вводится новый вид диспансеризации — по репродуктивному здоровью для пар, которые хотят иметь детей. При этом направления на дополнительные обследования теперь должны выдаваться в течение трёх дней.

    Из программы высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), которая финансируется из федерального бюджета и ограничивается объемом квот, в систему ОМС переведены некоторые методы лечения по профилям: офтальмология, урология, травматология-ортопедия, кардиология и кардиохирургия (лечении хронической сердечной недостаточности и болезней сосудов). Этот перевод увеличит финансовую нагрузку на ОМС — на 6,5 млрд рублей, но высвободит средства на другие направления ВМП.

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