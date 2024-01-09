Диспансеризация по-новому, ВМП — без квот. Мишустин утвердил программу бесплатной медпомощи

Финансирование программы бесплатной медицинской помощи в части обязательного медицинского страхования в 2024 году увеличится более чем на 400 млрд рублей в сравнении с прошедшим годом. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи на трёхлетний период, стало известно 9 января из сообщения правительства России.



Федеральный фонд ОМС ожидает от налоговых поступлений в 2024 году 3,7 трлн рублей, в том числе почти 487 млрд рублей из федерального бюджета. Как сообщил премьер-министр, в новой программе оказания бесплатной медицинской помощи чётко регламентированы правила проведения диспансеризации и увеличены сроки углубленной диспансеризации для перенесших ковид — она теперь доступна в течение года. Вводится новый вид диспансеризации — по репродуктивному здоровью для пар, которые хотят иметь детей. При этом направления на дополнительные обследования теперь должны выдаваться в течение трёх дней.