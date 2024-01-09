«Лайпсик мечтал стать гражданином РФ». Роман Ротенберг прокомментировал появление нового россиянина в составе СКА

Получивший российский паспорт канадский нападающий Брендан Лайпсик связывает свою жизнь с Россией, заявил главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг. По его словам, Лайпсик приложил массу усилий для того, чтобы стать гражданином РФ, и теперь его мечта сбылась.
«Лайпсик приехал в Россию более трех лет назад. За время, проведенное в КХЛ, он зарекомендовал себя отличным игроком и настоящим профессионалом. Сейчас вся семья Брендана живет в Петербурге, он связывает свое будущее Россией и, возможно, еще поможет нашей сборной добиться значимых побед», — заявил Ротенберг.
Главный тренер СКА отметил, что по регламенту до конца нынешнего сезона Лайпсик еще будет считаться легионером.
Брендан Лайпсик — канадский хоккеист. В 18-летнем возрасте в 2012 году был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под 89-м номером клубом «Нэшвилл Предаторз». Спортсмен выступает в России с 2020-го. Сначала он играл за московский ЦСКА, но спустя один сезон перешел в магнитогорский «Металлург». Сейчас выступает за петербургский СКА.