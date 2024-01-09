В Новой Голландии пройдёт «Вечерний утренник для взрослых» в поддержку подопечных петербургского благотворительного фонда

В Старый Новый год — 13 января — «Невидимый театр» проведёт на острове Новая Голландия концерт в поддержку петербургского благотворительного фонда «Помощь».
С 2017 года фонд поддерживает детей и взрослых с тяжёлыми заболеваниями: помогает получить медицинскую помощь, оплачивает реабилитацию и дорогостоящие препараты, приобретает технические средства реабилитации. Также оказывается помощь людям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Подопечные фонда — это не только жители Петербурга и Ленобласти, сюда обращаются со всей России.
13 января актёры «Невидимого театра» споют любимые детские песни, вспомнят, как радоваться простым вещам и мечтать о великом. К артистам присоединятся специальные гости, среди которых: Саша Бортич, Таисия Вилкова, Слава Коробицин (Sound of Soma), Ульяна Лучкина (Shuba Leontieva), Аня Петросян («Сестра Петра»), Слава Дусенко (солист театра «Мюзик-Холл»).
На концерт могут прийти все желающие. Часть вырученных средств от продажи билетов будет направлена в фонд «Помощь» на реализацию проекта «Здоровое детство». Подробности можно узнать на сайте благотворительной организации.