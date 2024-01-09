    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -4

    4 м/с, зап

    759мм

    100%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.69eur99.19

    В Новой Голландии пройдёт «Вечерний утренник для взрослых» в поддержку подопечных петербургского благотворительного фонда

    459
    обсудить
    ПоделитьсяПоделиться

    В Старый Новый год — 13 января — «Невидимый театр» проведёт на острове Новая Голландия концерт в поддержку петербургского благотворительного фонда «Помощь».

    С 2017 года фонд поддерживает детей и взрослых с тяжёлыми заболеваниями: помогает получить медицинскую помощь, оплачивает реабилитацию и дорогостоящие препараты, приобретает технические средства реабилитации. Также оказывается помощь людям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Подопечные фонда — это не только жители Петербурга и Ленобласти, сюда обращаются со всей России.

    13 января актёры «Невидимого театра» споют любимые детские песни, вспомнят, как радоваться простым вещам и мечтать о великом. К артистам присоединятся специальные гости, среди которых: Саша Бортич, Таисия Вилкова, Слава Коробицин (Sound of Soma), Ульяна Лучкина (Shuba Leontieva), Аня Петросян («Сестра Петра»), Слава Дусенко (солист театра «Мюзик-Холл»).

    На концерт могут прийти все желающие. Часть вырученных средств от продажи билетов будет направлена в фонд «Помощь» на реализацию проекта «Здоровое детство». Подробности можно узнать на сайте благотворительной организации.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0