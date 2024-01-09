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    В Новосибирске вынесли приговор продавцу, который закрыл в холодильнике 9-летнего покупателя

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    В Новосибирске Дзержинский районный суд вынес приговор продавцу, который запер ребенка в холодильной камере магазина. Мужчину признали виновным в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего (п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ), пишет 9 января прокуратура региона.

    Инцидент произошел 23 августа 2022 года в магазине «Мария-ра». Сообщалось, что 9-летний мальчик попросил персонал убрать с витрин просроченные продукты, в ответ 49-летний продавец на время закрыл его в холодильной камере подсобного помещения.

    Подсудимый вину не признал. Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

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