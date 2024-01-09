    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -4

    4 м/с, зап

    759мм

    100%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.69eur99.19

    #отЛИЧНЫЙпитер

    Исаакий побелел, а на колоннах появились знаки

    1795
    4 комментария
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Резкая смена погоды привела к смене цвета фасада Исаакиевского собора в центре Петербурга. Каменные колонны побелели и покрылись инеем. Фотографии «чуда» 9 января сделали фотокорреспонденты «Фонтанки».

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Заинтересованные жители и гости города уже поспешили оставить на колоннах отпечатки своих ладоней. Выглядят эти следы таинственно и завораживающе.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Белизна собора легко объясняется потеплением. В мороз температура воздуха была равна температуре камня, За сутки температура воздуха быстро повысилась, материал «согреться» не успел, поэтому теплый воздух конденсируется на колоннах и замерзает.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Исаакиевский собор
    ЛАЙК4
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 4

    Гость09 Янв 2024 в 16:10
    отлично
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close