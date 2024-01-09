Исаакий побелел, а на колоннах появились знаки

Резкая смена погоды привела к смене цвета фасада Исаакиевского собора в центре Петербурга. Каменные колонны побелели и покрылись инеем. Фотографии «чуда» 9 января сделали фотокорреспонденты «Фонтанки».
Заинтересованные жители и гости города уже поспешили оставить на колоннах отпечатки своих ладоней. Выглядят эти следы таинственно и завораживающе.
Белизна собора легко объясняется потеплением. В мороз температура воздуха была равна температуре камня, За сутки температура воздуха быстро повысилась, материал «согреться» не успел, поэтому теплый воздух конденсируется на колоннах и замерзает.