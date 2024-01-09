Шойгу: Украина за год потеряла в боевых действиях 215 тысяч человек

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал данные ведомства о потерях ВСУ. Он заявил, что Украина потеряла больше 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц техники. Такую информацию он привел 9 января на тематическом селекторном совещании с руководством ВС РФ.
«Группировки российских войск методично снижают боевой потенциал ВСУ. За прошедший год потери противника превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения. Мы сохраняем стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения», — сказал Шойгу и пообещал, что армия РФ продолжит последовательно достигать целей СВО.
В ходе совещания с коллегами по Министерству он поблагодарил всех, кто действует на передовой. При этом он заявил, что ответственность за жизни украинцев лежит на США.
Шойгу также подчеркнул, что одна из главных задач Минобороны — подержание ядерной боеготовности России.
Примечательно, что 7 января бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко озвучил свои данные о более высоком уровне потерь ВСУ: порядка 30 000 человек в месяц, около полумиллиона за всё время спецоперации. Об этом писал ТАСС.