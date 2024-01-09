Шойгу: Украина за год потеряла в боевых действиях 215 тысяч человек

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал данные ведомства о потерях ВСУ. Он заявил, что Украина потеряла больше 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц техники. Такую информацию он привел 9 января на тематическом селекторном совещании с руководством ВС РФ.

«Группировки российских войск методично снижают боевой потенциал ВСУ. За прошедший год потери противника превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения. Мы сохраняем стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения», — сказал Шойгу и пообещал, что армия РФ продолжит последовательно достигать целей СВО.