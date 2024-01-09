Ветераны СКА написали Путину из-за спорного гола в матче с «Металлургом»

Ветераны хоккейного клуба СКА написали письмо Владимиру Путину из-за гола магнитогорского «Металлурга» в матче регулярного чемпионата КХЛ, который прошел 7 января. Армейцы с Невы уступили со счетом 1:2, пропустив решающий гол в овертайме. Перед этим защитник СКА Артём Сергеев упал на лёд после контакта с коньками нападающего Игоря Гераськина. Судьи нарушения не увидели, и вскоре магнитогорцы забили победную шайбу.



«Мы с болью наблюдаем за тем, что происходит в нынешнем чемпионате КХЛ. В этом сезоне уровень судейства опустился невероятно низко, как сейчас модно говорить — "ниже плинтуса". Вчера мы были на игре СКА против «Металлурга» и были шокированы беспредельно низким качеством арбитража», — говорится в письме ветеранов Путину, а также президенту КХЛ Алексею Морозову и президенту ФХР Владиславу Третьяку, текст которого опубликовала газета «Спорт день за днем».

Ветераны отметили, что в одинаковых ситуациях по ходу одной игры судьи принимают противоположные решения: за одно и то же действие — или удалить на пять минут, или вовсе не заметить фола. Кроме того, по их мнению, голы якобы засчитываются и отменяются без системы — даже после видеопросмотра. Экс-хоккеисты считают, что подобные ситуации «вредят всему российскому хоккею». В частности, из-за этого может усилиться отток за океан молодых игроков.

«Некачественное судейство вредит и наиболее ярким атакующим командам, которые стремятся играть комбинационно, в лучших советских традициях. Нарушения против игроков этих команд чаще всего и остаются безнаказанными», — добавили ветераны.